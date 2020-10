Calcio: annullato l’allenamento della nazionale Under 21. Due calciatori positivi al Covid-19

Due giocatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo giro di tamponi, effettuato nella giornata di ieri. La squadra del CT Paolo Nicolato è attualmente in ritiro a Tirrenia per preparare il match per le qualificazioni agli Europei contro l’Islanda, in programma venerdì.

Dopo la positività dei due giocatori, entrambi comunque asintomatici, è stato disposto l’annullamento dell’allenamento odierno. I due positivi erano risultati inizialmente negativi al primo tampone, venendo dunque poi aggregati alla squadra come da protocollo.

Dopo la positività la squadra si trova da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’ASL competente. Tutto lo staff e i calciatori ripeteranno quest’oggi la procedura del tampone.

