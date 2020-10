Calcio a 5, Serie A 2020-2021: Meta Catania Bricocity-Came Dosson 3-4, vittoriosa di misura della squadra di Sylvio Rocha

L’Opening Day di Salsomaggiore Terme ha preso finalmente il via. E’ scattata con l’anticipo tra Meta Catania e Came Dosson la stagione regolare 2020-2021 del futsal italiano, tra due realtà importanti del calcio a 5 del Bel Paese. La formazione allenata da Sylvio Rocha, nonostante le assenze di Bertoni e di Espindola, è riuscita comunque a prevalere nei confronti della compagine siciliana per 4-3.

CRONACA – Il primo tempo si è chiuso sul 2-1 in favore della squadra veneta. Gli uomini di Rocha si sono portati in vantaggio all’11’02” grazie a una realizzazione del brasiliano Murilo Schiochet. La risposta dei rossoblu si è fatta subito sentire, con la marcatura firmata dall’altro brasiliano Italo Rossetti al 14’32”. Nuovamente in vantaggio la Came Dosson nelle ultime fasi della prima frazione grazie al gol siglato dall’italo-brasiliano Arlan Pablo Vieira al 18’52”. Nella ripresa è arrivato il tris dei veneti con l’altro italo-brasiliano Matheus Dener a 3’42”. La squadra Salvatore Samperi ha reagito e con Rossetti a 5’13” e con il croato Josip Sutton a 16’46” ha ristabilito la parità. Vieira, però, a 17’09” ha permesso alla Came di trionfare in questo esordio al termine di una sfida particolarmente tirata.

