Calcio a 5, Serie A 2020-2021: la Feldi piega il Petrarca, ko inaspettato dell’Italservice Pesaro contro Mantova

Prima giornata che si è conclusa a Salsomaggiore Terme, sede dell’Opening Day del calcio a 5 italiano. In un contesto particolare, ultimi tre incontri che hanno dato un quadro completo o quasi alla graduatoria generale, tenendo conto infatti che una delle sfide, ovvero quella tra Colormax Pescara e Real San Giuseppe, è stato rinviata a data da destinarsi per un caso positivo al Covid-19 tra le fila del club gialloblu.

Partiamo dal successo 3-2 della Feldi Eboli contro il Bernardinello Petrarca: Danilo Chino, Luizinho e Canabarro hanno regalato il successo alla formazione di Alberto Riquer. A nulla sono valse le realizzazioni di Mello e di Fornari per il Petrarca. E sorpresa delle sorprese, ovvero il ko dei campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro contro il Saviatesta Mantova: una tripletta di Danicic e la realizzazione di Hrkac hanno permesso agli uomini di Frane Despotovic di centrare il bersaglio grosso. Non certo una partenza confortante per la formazione di Fulvio Colini, a segno con Mauro Canal e Cristian Borruto, non in grado di cambiare lo spartito al match.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock