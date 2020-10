Brescia-Ratiopharm Ulm oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup 2020-2021

Oggi, mercoledì 7 ottobre, andrà in scena il match tra Germani Brescia e Ratiopharm Ulm, incontro valido per la seconda giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orario e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La partita di oggi è già uno snodo cruciale per il cammino dei lombardi nella competizione: la squadra allenata da Vincenzo Esposito ha infatti perso la prima gara sul campo del Buducnost Podgorica ed è chiamata a un pronto riscatto per evitare di mettere fin da subito in salita la strada verso le Top 16. Anche in campionato finora non sono arrivate gioie per i biancoblu, che si sono piegati, seppur di misura, sia a Varese che alla Virtus Bologna. Buona la prima, invece, per il Ratiopharm Ulm: i tedeschi hanno battuto il Mornar Bar e sono partiti con il piede giusto nel girone B di EuroCup.

Il match tra Germani Brescia e Ratiopharm Ulm si disputerà al “PalaLeonessa” a partire dalle ore 20.30. La partita non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in diretta streaming su Facebook su tre pagine: ‘7DAYS EuroCup’, ‘Pallacanestro Brescia’ e ‘La Gazzetta dello Sport’.

BRESCIA-RATIOPHARM ULM OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 7 ottobre

Ore 20.30: Germani Brescia – Ratiopharm Ulm

Diretta streaming – Pagine Facebook ‘Pallacanestro Brescia’, ‘7DAYS EuroCup’ e ‘La Gazzetta dello Sport’

