Boxe, Matteo Signani si conferma Campione d’Europa: Beaussire ko dopo 2 round

Matteo Signani si è confermato Campione d’Europa dei pesi medi. Il pugile romagnolo ha letteralmente demolito il francese Maxime Beaussire sul ring di Caen (Francia), imponendosi per ko: una spettacolare combinazione montante-gancio sinistro, eseguita magistralmente durante il secondo round, ha permesso al ribattezzato Giaguaro di confermarsi sul trono del Vecchio Continente. Il 41enne nativo di Cesena è tornato a combattere a un anno esatto di distanza dal suo perentorio sigillo contro Gevorg Khatchikian a Trento, il match che gli permise di conquistare la cintura difesa splendidamente questa sera in trasferta.

L’uomo della Guardia Costiera, con un record di 30 vittorie (di cui 11 per ko), 5 sconfitte, 3 pareggi, e guidato dall’allenatore Gianmaria Morelli, ha ampiamente meritato il successo contro un 29enne incappato prima di oggi in un paio di sconfitte in 31 incontri disputati (nel 2018 sfidò il forte spagnolo Sergio Garcia per il titolo europeo dei super welter). Prima difesa perfetta per Matteo Signani, che è uno dei due italiani attualmente Campioni d’Europa (l’altro è il supergallo Luca Rigoldi).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BOXE

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI