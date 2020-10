Boxe, Fabio Turchi torna sul ring: sfida a Grisunins per l’internazionale IBF. Milano Boxing Night il 23 ottobre

Venerdì 23 ottobre andrà in scena la Milano Boxing Night, primo evento pugilistico di un certo calibro in Italia dopo il lockdown. Nel capoluogo lombardo è in programma una riunione molto interessante, trasmessa in diretta da DAZN. Il piatto forte è rappresentato dal confronto tra Fabio Turchi e il lettone Nikolajs Grisunins, match che mette in palio il vacante titolo internazionale IBF dei pesi massimi leggeri. Il confronto, sulla distanza delle dieci riprese, avrà luogo all’Allianz Cloud e si preannuncia particolarmente avvincente. Nella manifestazione a porte chiuse, organizzata dalla Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy, il pugile fiorentino potrà tornare sul ring dopo un anno di assenza. Fabio Turchi aveva perso l’11 ottobre 2019 a Trento contro Tommy McCarhty e aveva così dovuto salutare il titolo internazionale WBC. Ora ci sarà una nuova possibilità di conquistare una cintura e di ritornare in auge.

Il 27enne (17 vittorie di cui 13 per ko, 1 sconfitta) se la dovrà vedere con il 36enne balcanico (12-1-1), il quale ha fatto parte dei Milano Thunder in passato e che non combatte dal 2 novembre 2019 (successo contro Dzemal Bosnjak). Nella stessa serata, si svolgerà la prima fase di un torneo riservato ai pesi welter: il campione internazionale IBF Maxim Prodan (18-0-1) affronterà Nicola Cristofori (11-2-2), mentre Dario Morello (15-1) se la vedrà con Andrea Scarpa (24-6). I due match saranno sulla distanza delle dieci riprese. Il montepremi del torneo è di 50mila euro, da dividersi tra i quattro partecipanti.

Fabio Turchi ha parlato ai microfoni della FPI: “Ho visto i combattimenti del mio avversario. Quando facevo parte della nazionale italiana, Grisunins faceva parte della squadra Milano Thunder che partecipava alle World Series of Boxing ed ho avuto l’occasione di vederlo combattere, di conoscerlo personalmente e di allenarmi con lui. Abbiamo anche fatto sparring. È il classico pugile dell’est, molto bravo tecnicamente. Ricordo che i suoi pugni non erano molto potenti, ma si muoveva bene ed era rapido. Insomma, è un bel pugile. È mancino, ma questo per me non sarà un problema perché mi sono allenato con diversi pugili mancini. So come battere Grisunins“. Il toscano ha proseguito: “Non sarà un problema combattere dopo un periodo di inattività così lungo, perché mi avevano detto che sarei dovuto tornare sul ring a luglio e quindi ero in già in forma in quel periodo. Poi ho continuato ad allenarmi con la consueta passione e costanza ed ora sono al massimo. La prossima settimana inizierò la fase di scarico: niente sessioni di sparring, solo allenamento leggero. Mi alleno con mio padre Leonardo, come ho sempre fatto. A Milano, al mio angolo ci sarà lui“.

