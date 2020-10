Biathlon, cambia ancora il calendario di Coppa del Mondo. Due tappe a Oberhof, “salva” Anterselva

Nella giornata odierna l’Ibu ha ufficializzato un nuovo cambiamento nel calendario della Coppa del Mondo di biathlon 2020-21. Dopo aver aggiustato il programma nei mesi di novembre e dicembre, la federazione internazionale ha optato per un cambiamento anche in gennaio. Infatti si è deciso di tenere entrambe le tappe tedesche a Oberhof. Dunque nell’imminente inverno non si gareggerà a Ruhpolding.

L’Ibu ha motivato la novità affermando di voler perseguire la strategia di disputare due tappe nella stessa località, già implementata per la fase iniziale della stagione (infatti, anziché la sequenza Kontiolahti-Östersund-Hochfilzen-Le Grand Bornand, prima di Natale avremo due appuntamenti a Kontiolahti e due a Hochfilzen). Oberhof è stata preferita a Ruhpolding poiché la località della Turingia ha investito pesantemente in nuove infrastrutture in vista dei Mondiali 2023. Pertanto si vuole testare a fondo l’impianto. Ciò significa che, meteo permettendo, si resterà a Oberhof dal 4 al 17 gennaio.

“Salva” invece la tappa di Anterselva, che non ha visto alcuna modifica nel suo programma. La location altoatesina ospiterà la Coppa del Mondo dal 21 al 24 gennaio 2021. Anche i Mondiali di Pokljuka sono stati ufficialmente confermati dal 10 al 21 febbraio 2021.

Resta ancora da determinare con certezza l’ultimo periodo di Coppa del Mondo. L’attuale programma prevede la pre-olimpica di Pechino (26 febbraio-1 marzo), Nove Mesto (11-14 marzo) e Oslo (18-21 marzo). Cionondimeno, se la politica dell’Ibu sarà quella di “raddoppiare” quanto più possibile le tappe, è verosimile pensare che dopo la tappa cinese (come detto preolimpica e facilmente gestibile con dei voli charter) la stagione si concluda nella stessa località. Dunque avremo due appuntamenti in Repubblica Ceca o due in Norvegia? La decisione finale sarà presa entro la fine di novembre.

NUOVO CALENDARIO BIATHLON 2020-2021

27-29 novembre BMW IBU World Cup Biathlon-Season Opening Finland Kontiolahti

30 novembre-6 dicembre BMW IBU World Cup Biathlon Finland Kontiolahti

7-13 dicembre BMW IBU World Cup Biathlon Austria Hochfilzen

14-20 dicembre BMW IBU World Cup Biathlon Austria Hochfilzen

4-10 gennaio BMW IBU World Cup Biathlon Germany Oberhof

11-17 gennaio BMW IBU World Cup Biathlon Germany Oberhof

11-17 gennaio IBU Cup Biathlon Germany Arber

18-23 gennaio IBU Cup Biathlon Germany Arber

18-24 gennaio BMW IBU World Cup Biathlon Italy Antholz-Anterselva

24-31 gennaio IBU Open European Championships Biathlon Poland Duszniki Zdroj

8-14 febbraio IBU Cup Biathlon Slovakia Brezno-Osrblie

9-21 febbraio IBU World Championships Biathlon Slovenia Pokljuka

15-21 febbraio IBU Cup Biathlon Slovakia Brezno-Osrblie

23 febbraio-1 marzo BMW IBU World Cup Biathlon China PR Beijing (DA CONFERMARE)

24 febbraio-7 marzo IBU Youth/Junior World Championships Austria Obertilliach

8-14 marzo IBU Cup Biathlon Italy Ridnaun-Val Ridanna

8-14 marzo BMW IBU World Cup Biathlon Czech Republic Nove Mesto (DA CONFERMARE)

16-21 marzo BMW IBU World Cup Biathlon Norway Oslo Holmenkollen (DA CONFERMARE)



Foto: LaPresse