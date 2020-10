Basket: Varese, Giancarlo Ferrero e Vincenzo Cavazzana positivi al coronavirus e asintomatici

Il coronavirus irrompe di forza nella stagione agonistica di Serie A. Ne fa le spese l’Openjobmetis Varese allenata da Massimo Bulleri, che in un sol colpo perde capitano e viceallenatore dato l’isolamento determinato dal protocollo.

Sono infatti Giancarlo Ferrero e Vincenzo Cavazzana ad essere risultati positivi ai più recenti test effettuati dalla società biancorossa, che domani è attesa dal confronto dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno contro la Fortitudo Bologna (priva, ma non per Covid-19, di Adrian Banks). In particolare, per il capitano di Varese, 21 minuti in campo nella partita di domenica scorsa contro Brescia.

Continuano, dunque, le acque agitate per l’Openjobmetis, che ha già dovuto provvedere al cambio di allenatore in piena Supercoppa dopo il divorzio da Attilio Caja.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo