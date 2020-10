Basket: Reggio Emilia, rischio rinvio con Treviso per focolaio di Covid-19

A grandissimo rischio la disputa del match di domani tra Unahotels Reggio Emilia e De’ Longhi Treviso. A causare il problema, secondo quanto riportato da Baskettime.it, il fatto che otto giocatori e un membro dello staff abbiano manifestato sintomi riconducibili al Covid-19. L’esito dei tamponi arriverà entro domani mattina, ma si prevedono diversi positivi.

La comunicazione, in questo senso, sarebbe già stata inoltrata alla Lega Basket Serie A. Avvisata anche la formazione avversaria. Con otto giocatori con sintomi (tra i quali l’unico noto è Filippo Baldi Rossi perché già comunicato), sarebbero solo in quattro a poter scendere in campo: una situazione evidentemente irregolare.

Ma anche a Cremona la situazione non è semplice: un giocatore e un membro dello staff sono stati trovati positivi al Covid-19. Per questa ragione è stato accordato uno spostamento di sei ore, dalle 12:00 alle 18:00, del suo match in trasferta contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Credit: Ciamillo