Basket: Olimpia Milano, un positivo asintomatico al coronavirus nel gruppo squadra

Un caso di positività all’interno del gruppo squadra dell’Olimpia Milano è stato riscontrato nella giornata di ieri, venerdì 23 ottobre, dopo un regolare ciclo di tamponi. Il soggetto è asintomatico ed è attualmente in isolamento come da protocolli. Nessun problema circa la partenza del gruppo verso Bologna, dove domani affronterà la Fortitudo alla Unipol Arena.

Va specificato che la definizione di gruppo squadra non si limita necessariamente ai giocatore, ma anche a membri dello staff: di conseguenza, non per forza i 12 attualmente arruolabili da Ettore Messina, viste le assenze per infortunio di Malcolm Delaney, Kevin Punter e Vladimir Micov, saranno ulteriormente decimati.

L’Olimpia, peraltro, proprio a causa di questioni da Covid-19 si è vista rinviare due partite di regular season di Eurolega, contro lo Zenit San Pietroburgo questa settimana e contro l’ALBA Berlino nella prossima. Un momento, dunque, in cui per Milano ritorna una quasi insolita cadenza settimanale, per le abitudini degli ultimi anni.

Credit: Ciamillo