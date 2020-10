Basket: Marco Cusin alla Fortitudo Bologna, ritorna in Serie A dopo l’annata a Caserta

Marco Cusin è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna. Il centro che per anni ha tenuto in piedi le sorti del ruolo in Nazionale si è accordato con la Effe, che deve far fronte a un numero importante di assenze e anche alla qualità delle stesse (Ethan Happ infortunato, Tre’Shaun Fletcher positivo al Covid-19, Matteo Fantinelli anche lui con problemi fisici e Pietro Aradori che si è fatto male nel corso della sfida a Bamberg in Champions League).

Cusin, che debutterà già domenica in quel di Brindisi, è alla sua tredicesima maglia in carriera a livello professionistico, dopo aver vestito quelle di Trieste, Biella, Ferrara, Fabriano, Cremona (due volte e in situazioni diverse), Pesaro, Cantù, Sassari, Avellino, Milano, Torino e infine Caserta, che è riuscita l’anno scorso a mettere le mani sul trentacinquenne di Pordenone dopo un lungo corteggiamento per farlo scendere di categoria e assicurarsi un giocatore che, per l’A2, poteva spostare gli equilibri. Per lui 8 punti e 5.1 rimbalzi nelle 20 partite giocate prima della sospensione per Covid-19 (cui poi, per la Juvecaserta, è seguita anche l’esclusione dal campionato cadetto)..

In Nazionale le cifre parlano di 472 punti in 115 presenze e quattro Europei giocati, dal 2011 al 2017. L’edizione forse più ricordata rimane quella del 2013, in cui tenne testa egregiamente a Marc Gasol e in cui, nella sfida contro la Slovenia, raggiunse la sua unica doppia cifra nelle fasi finali della manifestazione continentale.

Credit: Ciamillo