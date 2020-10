Basket, Serie A 2020: un nuovo positivo nella Virtus Roma, oggi la partenza per Brescia

Nuova positività al Covid-19 nella Serie A di basket 2020, con la Virtus Roma che ha comunicato un caso di coronavirus tra le proprie fila, riscontrato nella giornata di ieri, giovedì 29 ottobre 2020, proprio alla vigilia della delicata partita di campionato contro Brescia.

Subito è scattato l’isolamento per il tesserato della società, in rispetto delle procedure sanitarie vigenti, mentre tutto il resto del team si è sottoposto al tampone rapido, che ha confermato la negatività di tutto il gruppo. La partita contro Brescia di domani non è dunque in pericolo, e la Virtus partirà regolarmente quest’oggi per la trasferta lombarda.

Credit: Ciamillo