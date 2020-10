Basket, Lucchesi: “Per arrivare in Nazionale, le giovani devono fare esperienza internazionale a livello Senior”

Dal 2012 è assistente allenatore della Nazionale Senior di basket femminile, ed è il coach più vincente nel settore giovanile azzurro. Giovanni Lucchesi, ospite nell’ultima puntata di Basket2U, la trasmissione di Sport2U in collaborazione con OA Sport, è intervenuto per commentare il panorama attuale del lato rosa del basket italiano.

“Cosa manca alle giovani giocatrici per arrivare in Nazionale? L’esperienza internazionale a livello Senior”, ha osservato Lucchesi, il quale, inoltre, analizza il mercato attuale, evidenziando quali sono le squadre favorite del campionato di Serie A1: “Le favorite sono certamente Schio, Venezia e Ragusa. Schio ha primeggiato in Supercoppa Italiana nonostante l’assenza di due straniere fondamentali: una squadra forte, a cui manca solo il sigillo europeo al massimo livello. Sorprese di questo campionato Campobasso e Sesto San Giovanni“.

Di seguito, la video intervista integrale.

Foto: Foto LBF/ Ciamillo – Castoria