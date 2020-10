Basket, i migliori italiani della 2a giornata di Serie A. Pecchia, serata vincente. Fantinelli e Aradori, sforzi senza gloria

Giornata un po’ strana, quella dei giocatori italiani presenti a roster nella seconda giornata della Serie A 2020-2021. I big si sono infatti tenuti le cartucce buone per altri momenti, e così è toccato ad altri prendersi la scena, per la maggior parte, anche se in più di un caso si è trattato di sforzi senza gloria.

Non è stato questo il caso di Andrea Pecchia, che ha offerto una prova di sostanza per aiutare Cantù a sconfiggere Pesaro tra le mura amiche del PalaDesio: nella sua seconda stagione agli ordini di coach Cesare Pancotto ci sono 9 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e una valutazione di 19, importante nella serata di Jaime Smith e James Woodard. Per pochissimo questa non diventa la sua miglior prestazione in Serie A, arrivata lo scorso anno nel derby contro Varese.

Loading...

Loading...

Manca il sapore della vittoria in casa Fortitudo Bologna, nonostante questa volta Pietro Aradori nella partita ci sia eccome (16 punti e 6 rimbalzi) e soprattutto a dare un contributo importante sia Matteo Fantinelli. Il play ex Treviso si sta prepotentemente candidando per una maglia azzurra, e secondo i numeri è lui l’MVP di giornata, per quanto vada assegnato a Pecchia in relazione alla vittoria canturina. Per il faentino classe ’93 11 punti, 5 rimbalzi, 6 assist, 22 di valutazione, ottima intesa con Ethan Happ e miglior partita in Serie A nel suo complesso. A Varese, invece, festeggia Niccolò De Vico con i suoi 12 punti e 3 assist, ancor più importanti perché arrivati con rotazioni ridotte dall’assenza di capitan Giancarlo Ferrero, bloccato dalla positività al Coronavirus.

Brescia-Virtus Bologna, partita a due facce. Una mostra la bella serata di Christian Burns, chiaramente ridiventato il giocatore tutto energia e punti (13 con 8 rimbalzi) conosciuto prima delle difficoltà di spazio a Milano, e un buon Luca Vitali da 10 punti e 2 assist, l’altra è quella del tiro libero decisivo di Awudu Abass, che di punti ne segna pochi (5), ma tra questi pesca il più importante. Trieste va a vincere a Sassari con un grande Lobito Fernandez, ma se l’Allianz espugna (di nuovo) il PalaSerradimigni il merito è anche della coppia italiana Tommaso Laquintana-Davide Alviti: bravo il primo (11 punti, 4 rimbalzi e 5 assist) a tenere a galla gli uomini di coach Dalmasson, mentre il secondo contribuisce a portarla per la prima volta in vantaggio.

Da segnalare anche la buona prova di Mattia Udom, finché il match tra Brindisi e Virtus Roma ha avuto degli spunti utili, con 6 punti e 7 rimbalzi, e del solito Stefano Tonut, che offre un valido contributo al successo esterno della Reyer Venezia in quel di Cremona, lasciandola tra le cinque squadre al momento a quota 4 punti.

Credit: Ciamillo