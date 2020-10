Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Schio-Bologna è il big match di giornata

Si disputa questo fine settimana la sesta giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e domenica andrà in scena il big match di giornata tra due delle leader della classifica, Schio e Virtus Bologna.

Sabato, invece, si dovevano disputare tre match, ma due sono stati annullati causa Covid-19. Sfida da non perdere l’unica rimasta, cioè quella tra San Martino di Lupari, attualmente a 4 punti in classifica, e la Reyer Venezia, con le venete prime in classifica e ancora imbattute. Le ospiti punteranno a confermare l’ottimo avvio di stagione, sfruttando la sfida tra Schio e Bologna per staccare una delle altre due prime della classe, mentre le padrone di casa vorranno sfruttare il fattore campo per risalire la classifica in maniera decisa. Saltate, invece, le sfide tra Geas Sesto San Giovanni e Vigarano e quella tra la Dinamo Sassari e La Molisana Campobasso.

Domenica ricca, infine, con quattro partite che hanno tutte qualcosa da raccontare. Come il derby toscano tra Empoli e Lucca, due outsider che puntano ai playoff, ma con le ospiti che hanno avuto qualche problema di troppo ad inizio stagione e sono ancora ad una sola vittoria. Un successo in più per Empoli, che punta a vincere per staccare una diretta concorrente. Salta un altro scontro tra chi punta alla post season, cioè quello tra Broni e Ragusa.

Vuole vincere in trasferta il Costa Masnaga, che può risalire la classifica grazie alla sfida contro Battipaglia, ancora ferma a zero punti in classifica, con le padrone di casa che in queste prime giornate non hanno convinto e sono chiaramente tra le candidate per la lotta salvezza. Infine, come detto, il big match tra Schio e Virtus Bologna. Le due formazioni sono affiancate in vetta con quattro vittorie su quattro, e con la squadra ospite che è la sorpresa di questa prima parte di stagione, mentre le venete puntano a confermarsi le favorite per il titolo. Le statistiche dicono che Schio è favorita, grazie alla miglior difesa del campionato (solo 260 punti subiti, rispetto ai 343 di Bologna).

