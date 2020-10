Basket femminile, Serie A1 2020-2021: le tre leader non vogliono rallentare

Si disputa questo fine settimana il terzo turno del massimo campionato italiano femminile di basket e per le prime della classe è il momento delle conferme, mentre alle loro spalle saranno diverse le sfide da non perdere.

Si parte sabato con due anticipi. Alle 15.30 la Virtus Segafredo Bologna, reduce da due ottimi successi all’esordio, ospita il Dondi Multistore Vigarano, ancora fermo a quota zero successi. Le emiliane sono nettamente favorite e puntano a un tris che le lancerebbe ufficialmente tra i top team della Serie A1. In serata, invece, il Limonta Costa Masnaga ospita il Gesam Gas e Luce Lucca. Le padrone di casa sono ancora alla ricerca del primo successo, ma sarà dura contro le toscane, reduci da un successo e una sconfitta e che vogliono rialzarsi dopo il brutto ko casalingo contro la Geas Sesto San Giovanni.

Proprio le lombarde inaugurano la giornata di domenica alle 18, quando ospiteranno il Fila San Marino di Lupari. Entrambe le formazioni hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta e, dunque, sarà uno scontro diretto per restare in scia delle migliori. Alla stessa ora Broni ospita il Battipaglia, con le padrone di casa nettamente favorite contro una formazione ancora a quota zero e con il peggior attacco delle prime due giornate.

Sempre alle 18 scendono in campo le altre due leader di classifica. La Umana Reyer Venezia sarà ospite della Molisana Magnolia Campobasso in un match che vede le venete favorite per un netto successo esterno. Sfida più ostica per la Famila Wuber Schio che tra le mura domestiche ospitano l’USE Scotti Rosa Empoli, reduce da una vittoria e un ko esterno di misura con Ragusa. Favorite le padrone di casa, ma servirà un match d’alto livello per evitare un ko a sorpresa.

L’ultimo match in programma è, forse, il più interessante. In campo ci saranno il Passalacqua Ragusa e la Dinamo Sassari. Entrambe con una vittoria e una sconfitta, le padrone di casa sono però reduci dal ko contro Bologna e nelle prime due partite hanno messo in campo match equilibrati e avvincenti. Le esordienti sarde, invece, hanno vinto il primo match, cedendo invece settimana scorsa in casa del San Martino di Lupari. Match che promette scintille e che non ha una favorita d’obbligo.

Credits: Ciamillo