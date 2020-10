Basket: Eurolega 2020-2021, rinviata a domani Khimki Mosca-Zalgiris Kaunas

L’ombra del coronavirus obbliga al rinvio a domani la sfida di Eurolega, prevista per stasera, tra Khimki Mosca e Zalgiris Kaunas. A provocare il tutto un’enorme quantità di positivi al Covid-19 per le due squadre, più sul fronte russo che su quello lituano.

In particolare, nel Khimki sono risultati positivi Jordan Mickey, Janis Timma, Evgeny Voronov, Greg Monroe e Maxim Barashkov, che si sarebbero dovuti aggiungere, nella lista assenti, agli infortunati Errick McCollum, Alexey Shved e Stefan Jovic. Lo Zalgiris, invece, farà forzatamente a meno di Joffrey Lauvergne, sempre causa Covid-19.

Il rinvio, in particolare, serve per dare tempo ai giocatori del Khimki di ricevere i risultati dei nuovi test cui si è sottoposta l’intera squadra: un tentativo, in breve, di salvare la disputa del match e non andare a metter mano a un calendario già fittissimo.

Credit: Ciamillo