Basket, Eurolega 2020-2021: l’Asvel medita di mettere in isolamento tutta la squadra per evitare ulteriori contagi

L’Asvel è indubbiamente la squadra di basket più discussa degli ultimi giorni. Il sodalizio francese, che disputa l’Eurolega, infatti, ha avuto diversi positivi al Covid tra giocatori e staff al seguito. Inoltre, nell’incontro di campionato contro lo Cholet sono scesi in campo con un cestista in attesa dell’esito di un tampone che, oltretutto, si è anche rivelato positivo.

Dato il complicarsi della situazione, stante quanto riporta Sportando, l’Asvel vorrebbe mettere tutta la squadra in isolamento per evitare che il contagio continui a diffondersi. Tuttavia, la decisione finale spetta alle leghe nelle quali il sodalizio milita. Al momento i francesi hanno ancora nove giocatori a disposizione, abbastanza per prendere parte, da regolamento, ai match di Eurolega.

Vale la pena ricordare, inoltre, che proprio ieri sera i vertici della massima competizione continentale hanno deciso di sospendere, causa le troppe positività, gli incontri dei round tre e quattro dello Zenit San Pietroburgo. I russi, però, non avevano a disposizione gli otto uomini necessari per cominciare, da regolamento, un incontro di Eurolega.

