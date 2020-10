Calcio, Nations League 2020-2021: Italia in cerca della punta perduta contro l’Olanda a Bergamo

Domani, alle ore 20.45, la Nazionale di calcio di Roberto Mancini calcherà il campo di Bergamo per affrontare nel quarto incontro del Gruppi 1 della Nations League 2020-2021 l’Olanda. Gli azzurri arrivano a questo impegno forti di cinque punti e della vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sui tulipani. Per questo, il match del Gewiss Stadium sarà importante per definire gli equilibri di un girone nel quale la selezione di Mancini ha ben giocato in termini di costruzione della manovra, ma ha peccato per cinismo e qualità realizzativa. I 2 gol fatti e l’unico subito mettono in evidenza le difficoltà di una formazione che piace per la proposta, ma raccoglie troppo poco.

Un’Italia a caccia del suo bomber, come si è confermato nel match disputato a Danzica (Polonia), su un rettangolo verde “rivedibile”, nel corso del quale di chance ve ne sono state, ma è mancato il colpo del risolutore. Insufficiente, da questo punto di vista, la prestazione di Andrea Belotti, che domani sera non ci sarà per squalifica, al pari di Manuel Lazzari ko per infortunio. E dunque, questa partita potrebbe essere anche la grande chance per Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro 2019-2020 grazie ai 36 gol messi a segno in campionato nella stagione passata. L’attaccante della Lazio però in Nazionale non è mai riuscito a incidere come con il club bianco-celeste: i soli 10 gol in 41 partite ufficiali parlano chiaro. E, dunque, dovrebbe essere l’attaccante campano l’arma su cui Roberto Mancini punterà per dar maggior peso all’attacco, assistito in questa sfida probabilmente da Federico Chiesa e da Moise Kean sugli esterni. Un 4-3-3 quello “manciniano”, con una mediana d’alta qualità: Marco Verratti in cabina regia, assistito da Nicolò Barella e da Stefano Sensi o da Manuel Locatelli. La scelta tra i calciatori di Inter e Sassuolo dipenderà essenzialmente dalla volontà del tecnico di avere un po’ di peso specifico in più in mezzo al campo, dal momento che fisicamente il calciatore di scuola Milan ha una struttura fisica superiore. Inoltre, guardando al match di Amsterdam vinto dalla compagine italiana, Locatelli potrebbe avere qualche chance in più dell’interista.

Loading...

Loading...

Formazione completata da Donnarumma tra i pali, protetto dal poker difensivo formato da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola, con i due terzini che avranno “licenza di spingere” e i due totem difensivi pronti anche a far fronte a situazioni di possibili uno contro uno. Da questo punto di vista, la Nazionale dovrà stare attenta alle ripartenze veloci di un’Olanda che si schiererà probabilmente con un modulo speculare (4-3-3) e un attacco formato da Berghuis, Depay e da Babel che negli spazi potrebbe far male. Compagine dei Paesi Bassi che ha iniziato un nuovo percorso in panchina con Frank de Boer, ma i risultati al momento non sono stati positivi: sconfitta in amichevole contro il Messico e pari 0-0 nell’ultima apparizione in Nations League contro la Bosnia. La mano dell’ex tecnico dell’Inter fatica a vedersi e questo potrebbe essere un vantaggio per gli azzurri, che vincendo il match metterebbero una serie ipoteca per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Considerando i precedenti, le due squadre si sono affrontate 22 volte nella loro storia, col bilancio di dieci vittorie per l’Italia, nove pareggi e tre successi per l’Olanda. L’ultima vittoria orange risale al 9 giugno 2008 in occasione della fase finale degli Europei 2008 con il successo per 3-0 grazie alle reti di van Nistelrooy, Sneijder e van Bronckhorst. Paesi Bassi, da questo punto di vista, che ispirano bei ricordi a Immobile che il 4 settembre 2014 realizzò la sua prima rete in Nazionale nell’amichevole vinta dagli azzurri di Antonio Conte 2-0 al San Nicola di Bari, con realizzazione della punta laziale e di Daniele De Rossi su rigore.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse