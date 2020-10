Rugby, Autumn Nations Cup: ecco gli avversari dell’Italia

Prima i recuperi del 6 Nazioni 2020, poi la nuova Autumn Nations Cup, il torneo che quest’anno sostituisce i test match di novembre e che vedrà in campo le sei nazionali europee, con l’aggiunta di Fiji e Georgia. E le tre avversarie dell’Italia, Francia, Scozia e Fiji, hanno annunciato i convocati.

FRANCIA

Loading...

Loading...

La Francia di Fabien Galthié è stata la prima ad annunciare i 31 giocatori che prepareranno l’autunno internazionale e sono cinque gli esordienti che proveranno a conquistare un posto. Ci sono il pilone Georges-Henri Colombe e il centro Olivier Klemenczak, alla prima convocazione assoluta, mentre la seconda linea Killian Geraci, la terza Selevasio Tolofua e l’ala Arthur Retière sono ancora alla ricerca del primo cap. Tra le assenze, invece, spicca quella dell’infortunato Damian Penaud.

Convocati

Avanti: Cyril Baille, Demba Bamba, Camille Chat, Georges-Henri Colombe, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Killian Geraci, Bernard Le Roux, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Grégory Alldritt, Dylan Cretin, François Cros, Charles Ollivon, Selevasio Tolofua, Cameron Woki,

Trequarti: Antoine Dupont, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Gaël Fickou, Olivier Klemenczak, Virimi Vakatawa, Arthur Vincent, Vincent Rattez, Arthur Retiere, Teddy Thomas, Anthony Bouthier, Thomas Ramos

SCOZIA

È Finn Russell il nome che fa notizia tra i 40 convocati della Scozia da parte di Gregor Townsend. L’apertura è stata a lungo fuori dal giro della nazionale proprio per incomprensioni con il ct, ma negli ultimi mesi i due si sono riavvicinati e Russell sarà di nuovo in cabina di regia questo autunno. Tre, invece, gli esordienti: il pilone Oli Kebble, l’ala Duhan van der Merwe e il mediano di mischia Scott Steele.

Convocati

Avanti: Simon Berghan, Jamie Bhatti, Fraser Brown, Blair Cowan, Scott Cummings, Cornell du Preez, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Jonny Gray, Richie Gray, Rob Harley, Nick Haining, Oli Kebble, Stuart McInally, Willem Nel, Jamie Ritchie, Sam Skinner, Rory Sutherland, Blade Thomson, Ben Toolis, George Turner, Hamish Watson Trequarti: Darcy Graham, Nick Grigg, Chris Harris, Adam Hastings, Stuart Hogg, George Horne, Damien Hoyland, Sam Johnson, Huw Jones, Blair Kinghorn, James Lang, Sean Maitland, Ali Price, Finn Russell, Scott Steele, Duhan van der Merwe, Duncan Weir

FIJI

Vern Cotter ha annunciato nelle ultime ore i 32 figiani che voleranno in Europa per partecipare a novembre alla Autumn Nations Cup. Una squadra la cui ossatura è formata da giocatori esperti e che giocano già in Europa, mentre sono nove i figiani che disputano il campionato locale. Ma tra tutti i nomi spicca sicuramente un grande ritorno. Parliamo della potente ala Nemani Nadolo, ritiratosi dal rugby internazionale nel gennaio 2019, ma che a sorpresa ha risposto alla convocazione di Cotter e che potrà dare una spinta fondamentale alle Fiji quest’autunno.

Convocati

Avanti: Eroni Mawi, Peni Ravai, Haereiti Hetet, Mesulame Dolokoto, Sam Matavesi, Tevita Ikanivere, Samuela Tawake, Mesake Doge, Jone Koroiduadua, Tevita Ratuva, Leone Nakarawa, Temo Mayanavanua, Chris Minimbi, Mesulame Kunavula, Kitione Kamikamica, Johnny Dyer, Albert Tuisue, Manueli Ratuniyarawa, Lekima Tagitagivalu Trequarti: Frank Lomani, Peni Matawalu, Simione Kuruvoli, Ben Volavola, Tuidraki Samusamuvodre, Semi Radradra, Levani Botia, Serupepeli Vularika, Jale Vatubua, Waisea Nayacalevu, Nemani Nadolo, Josua Tuisova, Kini Murimurivalu

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco – LPS