Basket, Eurolega 2020-2021: i match dello Zenit San Pietroburgo dei round 3 e 4 non si terranno

I match dei turni tre e quattro di Eurolega 2020-2021 dello Zenit San Pietroburgo non si terranno, lo comunica la lega stessa tramite il suo sito ufficiale. Ciò è dovuto al fatto che diversi giocatori del sodalizio russo sono risultati positivi al covid e, dunque, lo Zenit non ha a disposizione gli otto giocatori necessari per iniziare, da regolamento, un match della massima competizione continentale.

I positivi, stante quanto riporta Sportando, sono Ponitka, Baron, Pangos e Volkhin oltre al coach Xavi Pascual e a due suoi assistenti. Al momento lo Zenit ha ben otto cestisti in quarantena dato che anche chi ha avuto contatti con dei positivi deve rimanere isolato. Ora il sodalizio russo rischia di perdere ambedue i match a tavolino con il punteggio di 20-0.

Foto: Shutterstock