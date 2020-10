Basket, Eurocup 2020-2021: il JL Bourg rinuncia al match con la Reyer Venezia per via delle positività al Covid di diversi suoi giocatori

I francesi del JL Bourg, tramite il loro sito web, comunicano ufficialmente che non scenderanno in campo mercoledì nel match di Eurocup 2020-2021 che avevano in pogramma contro la Reyer Venezia. Il motivo è dovuto alle tante positività al Covid riscontrate tra i giocatori e lo staff al seguito. A quanto pare, infatti, il sodalizio transalpino non riuscirebbe a schierare gli otto giocatori necessari, da regolamento, per cominciare un match della seconda competizione continentale.



Dato questo forfait, dunque, si va verso una vittoria a tavolino di Venezia con il risultato di 20-0. Questo, infatti, prevede il regolamento nel caso in cui un sodalizio non scenda in campo. Per Bourg, al momento, però, la cosa più importante è che tutti guariscano senza problemi.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Credit: Ciamillo