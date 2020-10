Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia e Trento puntano subito al bis

Si disputa tra domani e mercoledì il secondo turno dell’EuroCup 2020-2021 di basket e martedì sera saranno due le italiane che scenderanno in campo in un programma che prevede sei partite.

Nel girone A si parte alle 18 con l’UNICS Kazan che dopo il ko all’esordio contro Venezia vuole raddrizzare la propria campagna europea ospitando il Bahcesehir Koleji Istanbul, con anche i turchi che arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nel primo turno. Proprio l’Umana Reyer Venezia che ha vinto contro Kazan all’esordio sarà impegnata nella difficile trasferta in casa del Partizan NIS Belgrado, con i serbi che sono chiamati a reagire dopo la sconfitta all’esordio contro lo Joventut Badalona.

Loading...

Loading...

Nel girone B, invece, la Germani Brescia scenderà in campo solo mercoledì, mentre domani andranno in scena gli altri due match di giornata. I montenegrini del Mornar Bar, ko all’esordio, ospitano una delle big del torneo, l’Unicaja Malaga, con gli spagnoli nettamente favoriti alla vigilia. A seguire alle porte di Parigi scenderanno in campo il Boulogne Metropolitans 92, ko all’esordio, e il Buducnost VOLI Podgorica, che invece ha vinto il primo match contro Brescia.

Un solo match in programma domani per il girone C, con il Telenet Giants Antwerp che ospita il MoraBanc Andorra. I belgi hanno perso all’esordio e inseguono il primo successo in EuroCup in quasi 12 anni, mentre anche Andorra arriva al secondo match dopo la sconfitta all’esordio in casa contro il Monaco.

Infine, nel gruppo D scenderà in campo il Dolomiti Energia Trentino in quella che, probabilmente, è la sfida più interessante di domani. I trentini, infatti, ospitano il pericoloso Promitheas Patrasso, con i greci che hanno perso all’esordio, ma che l’anno scorso raggiunsero i quarti di finale e che in squadra hanno Ian Miller, il miglior marcatore di tutto il primo turno con 27 punti. Trento, che in campionato sta soffrendo con due ko all’attivo, vuole rialzare la testa in Europa e portarsi in vetta con due successi su due.

Credits: Ciamillo