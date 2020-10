Pallamano, Serie A1 2020: Bolzano ancora in vetta, tiene il passo Cassano Magnago

Giornata di gare numero 5 nella Serie A di pallamano maschile 2020, che ha lasciato solamente due formazioni a punteggio pieno della classifica, iniziando dai campioni in carica del Bolzano, vittoriosi 32-23 in casa del neo-promosso Molteno, in quella che è stata la partita numero 300 di Mario Sporcic con la maglia altoatesina. Regge il passo, anche se con una gara in meno, il Cassano Magnago, capace di piegare 29-27 un coriaceo Conversano al Pala Tacca, grazie alle 7 reti di Marco Fantinato.

Due punti preziosi anche per la Raimond Sassari, che si è imposta per 32-28 in casa della Junior Fasano, cui non sono bastati i 10 centri di Albin Jarlstam, con Trieste che invece è uscito con le ossa rotte da Fondi, per il punteggio di 24-21.

Vittoria di spessore anche per il Pressano, giustiziere 25-18 della Teamnetwork Albatro Siracusa, con il Brixen che si è aggiudicato il derby contro la Sparer Eppan per 30-24, trascinato da un super Davor Cutura. Rinviata a data da destinarsi Ego Siena-Alperia Merano, a causa della quarantena imposta agli altoatesini, dopo un caso di covid.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:00 Banca Popolare Fondi – Trieste 24-21 Download PDF h 19:00 Sparer Eppan – Brixen 24-30 Download PDF h 20:00 Pressano – Teamnetwork Albatro 25-18 Download PDF h 20:00 Acqua&Sapone Junior Fasano – Raimond Sassari 28-32 Download PDF h 20:00 Salumificio Riva Molteno – Bolzano 23-32 Download PDF h 20:30 Cassano Magnago – Conversano 29-27 Download PDF Rinviata Ego Siena – Alperia Merano La classifica aggiornata: Bolzano 10 pti, Cassano Magnago 8*, Raimond Sassari 7, Pressano 6*, Conversano 6, Trieste 6, Ego Siena 5, Brixen 4, Alperia Merano 3**, Acqua&Sapone Junior Fasano 2, Sparer Eppan 2, Banca Popolare Fondi 2, Teamnetwork Albatro 2, Santarelli Cingoli 1, Salumificio Riva Molteno 0*

*una partita in meno

**due partite in meno Loading... Loading...

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGH