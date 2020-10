Basket, Eurocup 2020-2021: rinviati tre match tra cui quello di Trento in trasferta contro Gran Canaria

A poche ore dalla palla a due delle prime partite del quinto turno di regular season, l’Eurocup ha ufficializzato la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi di tre match in programma tra oggi, martedì 27, e domani, mercoledì 28 ottobre. Gli incontri in questione sono Nanterre-Bursaspor, Gran Canaria-Trento e Cedevita Olimpia Lubiana-Promitheas Patrasso. Nel primo caso, come si legge nel comunicato di Eurocup, sono stati i padroni di casa francesi a richiedere lo slittamento (per l’impossibilità di mandare a referto almeno otto giocatori), mentre per quanto riguarda gli altri due confronti in programma mercoledì gli ospiti sono stati costretti a rinunciare alle rispettive trasferte chiedendo e ottenendo il rinvio.

Nel caso specifico di Trento, il club bianconero ha richiesto la sospensione del match “a causa delle misure di restrizione imposte al team bianconero dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in conseguenza alle cinque positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra in occasione dei test effettuati domenica”. Cinque, infatti, sono i membri del gruppo squadra che hanno riscontrato una positività prima della partenza per la sfida al Gran Canaria nel quinto turno della seconda competizione di area ECA. In attesa dell’esito di un secondo tampone previsto per venerdì, i giocatori della Dolomiti Energia devono osservare un periodo di “quarantena durante il quale potranno svolgere solamente sedute di lavoro individuale senza contatto“.

Credit: Ciamillo