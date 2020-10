Basket, EuroCup 2020-2021: Cedevita Olimpia Lubiana costretto all’isolamento dopo un positivo, 0-20 a tavolino al Bursaspor

Quest’oggi è stata diramata la sentenza riguardante la partita non disputata mercoledì tra Cedevita Olimpia Lubiana e Frutti Extra Bursaspor nel secondo turno di EuroCup 2020-2021, a seguito della positività al coronavirus di un giocatore non meglio precisato del club sloveno e del conseguente isolamento per l’intera squadra imposto dal governo sloveno.

Il giudice arbitro di Euroleague Basketball ha determinato, come già avevano (con amarezza) ben compreso i dirigenti e lo staff del Cedevita Olimpia, lo 0-20 a tavolino a favore del Bursaspor. Perché ci fossero gli estremi per il rinvio, o quantomeno motivazioni comprese nel regolamento circa eventualità di problemi da Covid-19, si sarebbero dovuti avere meno di 8 elementi a disposizione: non era questo il caso.

Il girone è quello della Dolomiti Energia Trentino (che in Eurocup è obbligata a usare il nome della città di Trento): con il Bursaspor la squadra di coach Nicola Brienza ha vinto all’esordio, mentre con Lubiana giocherà nella quarta giornata.