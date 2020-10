Basket, Champions League 2020-2021: la Fortitudo Bologna crolla in casa contro il Bamberg

Esordio davvero negativo per la Fortitudo Bologna nella Champions League 2020-2021. La squadra di Meo Sacchetti è stata travolta in casa dai tedeschi del Brose Bamberg con un eloquente 100-63. Davvero irriconoscibile la squadra bolognese, che non è mai riuscita ad avere una reazione, rincorrendo per tutto il match.

Non sono bastati i 17 punti di Stefano Mancinelli e i 14 di Adrian Banks. Una Fortitudo che ha pagato sicuramente l’assenza di Happ e poi una serata negativa per Pietro Aradori, autore di solo due punti in sedici minuti di gioco. Grande prestazione, invece, in casa Bamberg per Tyler Larson, autore di 23 punti, e anche di Dominic Lockhart (19). Importanti i 17 punti di un ottimo Michele Vitali.

Tornando alla partita. Il Bamberg ha subito guidato dal primo quarto, allungando poi in maniera decisiva nella seconda frazione, trovandosi avanti all’intervallo di 20 punti (51-31). Al rientro dagli spogliatoi la musica non è cambiata, anzi i tedeschi sono arrivati anche sul +30 all’entrata degli ultimi dieci minuti. L’ultimo quarto serve solo a proseguire un incubo per Bologna.

Questo il tabellino della partita

FORTITUDO BOLOGNA – BROSE BAMBERG 63-100 (18-26, 13-25, 16-26, 16-23)

Fortitudo: Dellosto, Mancinelli 17, Palumbo 10, Simon 2, Withers 8, Aradori 2, Banks 14, Fantinelli, Sabatini 4, Totè 6

Bamberg: Fieler 16, Larson 23, Lockhart 19, Ogbe 4, Sengfelder 8, Bacoul, Hundt 3, Kravish 8, Lasisi 2, Osiase, Plescher, Vitali 17

Credit Ciamillo