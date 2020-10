Basket, Champions League 2020-2021: deciso il nuovo protocollo. I club possono rinviare le gare

La prossima settimana prenderà il via l’edizione 2020-2021 della Basketball Champions League. L’organizzazione della manifestazione, nella figura del CEO Patrick Comninons, ha mandato una lettera a tutti i club per spiegare il nuovo protocollo in caso un club sia costretto ad affrontare la positività di uno o più giocatori al Covid-19.

La volontà della BCL è quella di evitare il più possibile la cancellazione degli incontri e le vittorie a tavolino per 20-0, aprendo dunque alla possibilità per i club di poter chiedere il rinvio delle partite in determinati casi. Il nuovo format lascia anche più spazio nel calendario per i recuperi e dunque i vertici della manifestazione continentale sperano che queste norme possano aiutare maggiormente le squadre.

Un club potrà chiedere il rinvio della gara solo se rispetta le seguenti condizioni

– Meno di otto giocatori disponibili per una gara

– L’indisponibilità dei giocatori deve essere riconosciuta da Test PCR positivi, svolti in un laboratorio accreditato

– La richiesta deve essere mandata entro 72 ore prima dell’inizio del match

Sono tre le formazioni italiane che partecipano alla Basketball Champions League: la Dinamo Sassari, la Happy Casa Brindisi e la Fortitudo Bologna.

