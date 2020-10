Basket: Cantù, otto positivi al Covid-19. Tra loro non c’è Jaime Smith che è negativo

Tegola di rilevante importanza sull’Acqua S. Bernardo Cantù. Sono infatti otto i positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra rilevati dall’ultima serie di tamponi effettuati dal club. Il club brianzolo ha già dovuto rinviare, per multiple positività, la trasferta contro Treviso, e a questo punto è probabile che anche la sfida di 6° turno contro Trieste sia destinata a subire la stessa sorte.

Tra gli otto positivi non c’è però Jaime Smith, a lungo contagiato dal coronavirus, che è stato dichiarato negativo e dunque guarito: l’unica notizia positiva in una società che, tramite anche il GM Daniele Della Fiori, ha fatto chiaramente capire le difficoltà derivanti da questa situazione.

Non solo da Cantù sono arrivate oggi le notizie in merito al Covid-19 legato al basket. Dal fronte della Virtus Roma, infatti, è giunta la negatività dei tre elementi che, ieri sera, erano stati definiti “possibili positivi”. Nella Capitale gli allenamenti sono ripresi in vista della trasferta di sabato contro la Germani Brescia.

Credit: Ciamillo