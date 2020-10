Basket: Amedeo Della Valle firma con il Buducnost, giocherà in Eurocup ed in Lega Adriatica

Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore del Buducnost di Podgorica, in Montenegro. L’annuncio ufficiale della firma è arrivato in serata facendo seguito alla rescissione del contratto della guardia italiana con il Gran Canaria dopo sole sei partite giocate in stagione. Il 27enne ex Reggiana e Olimpia Milano giocherà dunque nella Lega Adriatica ed in Eurocup, ma solamente a partire dalle eventuali Top 16. In Liga ACB, Della Valle aveva realizzato 8.5 punti in 22’36” di medio impiego nelle quattro partite in cui è stato utilizzato, mentre in EuroCup le medie salgono a 13 in 23’54”. Per il nativo di Alba si è trattato della prima esperienza estera in carriera.

