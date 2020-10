Basket, allarme in casa Cantù: salgono a 6 i sospetti casi di Covid-19

Preoccupazione in casa Cantù per l’aumento dei possibili casi da Covid-19 in organico. Il primo a risultare positivi è stato Jaime Smith, mentre nella giornata di venerdì è giunta la notizia di altri tre casi sospetti tra cui Jordan Bayehe e Andrea La Torre che si erano fermati a causa della febbre alta. Nelle ultime ore il bilancio si sarebbe aggravato con il numero di casi sospetti salito a sei.

Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, i giocatori che avrebbero contratto il virus sarebbero Andrea Pecchia, Andrea La Torre, Jordan Bayehe, Jazz Johnson e Gabriele Procida, oltre a Jaime Smith che risulterebbe ancora positivo. La grande incognita per l’Acqua S. Bernardo Cantù è rappresentata dalla sfida di campionato contro Treviso.

Loading...

Loading...

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Cantù starebbe trovando la formula giusta per chiedere il rinvio della partita, in programma tra le altre cose questo pomeriggio. Di sicuro la squadra di coach Cesare Pancotto non ha lasciato la città e non lo farà nelle prossime ore.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo