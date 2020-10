Basket, 2a giornata Serie A 2020-2021: Cantù supera Pesaro nel posticipo

L’Acqua S.Bernardo Cantù si sblocca ed ottiene la sua prima vittoria in Serie A, superando nel posticipo della seconda giornata la Carpegna Prosciutto Pesaro per 81-72. Una partita che ha vissuto di parziale, con quello decisivo ottenuto dai padroni di casa nell’ultimo quarto. Ottima prestazione di James Woodard e Jaime Smith, che mettono entrambi a referto 18 punti; mentre a Pesaro non sono bastati i 18 punti di Justin Robinson.

Una partita, come detto, che ha vissuto di continui parziali. Ha cominciato Cantù, che ha chiuso il primo quarto avanti di otto punti (21-13). Pesaro è prima rientrata in partita a ridosso dell’intervallo e poi ha messo la freccia del sorpasso nel terzo quarto, chiuso avanti di quattro punti, dopo un parziale di 27-19. Si è arrivati punto a punto negli ultimi cinque minuti, prima che salisse in cattedra Smith, assolutamente decisivo con i canestri della vittoria per Cantù, che ha chiuso con un devastante 26-13 l’ultimo quarto.

Questo il tabellino della partita

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-72 (21-13, 15-19, 19-27, 26-13)

Cantù: Smith 18, Woodard 18, Kennedy 11

Pesaro: Robinson 18, Cain 14, Filloy 11

Credit Ciamillo