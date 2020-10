Baseball: Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays alle World Series 2020

Saranno Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays a giocarsi l’edizione numero 116 delle World Series, l’evento che travalica i confini della MLB per diventare una sfida di interesse globale. Per entrambe le franchigie serie per giocarsi il titolo più ambito davvero tese, e chiuse per 4-3.

I Tampa Bay Rays, in particolare, avrebbero potuto chiudere la finale di American League con gli Houston Astros in quattro gare, essendosi trovati sul 3-0 al Petco Park di San Diego, a porte chiuse, con i successi iniziali per 2-1, 4-2 e 5-2. Gli Astros, tuttavia, hanno rimontato a suon di fuoricampo di Altuve, Springer, Correa e Tucker per arrivare fino al 3-3 con due 5-4 e un 7-4, prima della decisiva gara7. L’ultima parola è però andata a Randy Arozarena, in una sfida mai in discussione.

Loading...

Loading...

I Los Angeles Dodgers, invece, sono riusciti a rimontare nelle ultime tre partite uno svantaggio di 3-1 nei confronti degli Atlanta Braves al Globe Life Field di Arlington, dove sono stati ammessi poco più di 10.000 spettatori e che sarà anche sede delle World Series. Dopo il 5-1 e l’8-7 dei Braves nelle prime due gare (con vana rimonta dei Dodgers nella seconda), la terza vede Los Angeles dominare per 15-3, e lo stesso fa Atlanta in gara4 (10-2). Le ultime tre partite sono però appannaggio dei Dodgers: 7-3 nella quinta (dopo un iniziale 0-2), 3-1 nella sesta e 4-3 in un’incertissima settima, con Henrique Hernandez e Cody Bellinger decisivi.

Per i Dodgers parte la caccia alla settima vittoria, a 32 anni di distanza dall’ultima, mentre per i Rays si tratta appena della seconda presenza, con la prima arrivata proprio in occasione del cambio di nome datato 2008. La serie inizierà nella notte italiana tra martedì 20 e mercoledì 21, seguendo questa sequenza in date americane: 20-21-23-24-25-27-28 ottobre.

