Baseball, Alex Bassani: “I 7 inning? Quest’anno sono stati fondamentali”

Nuova puntata di Baseball2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite Alex Bassani, lanciatore della Fortitudo Bologna, il quale commenta la decisione dei 7 inning, la nuova formula istituita per il campionato 2020: “Stagione strana. Più che i battitori, c’è fretta nella gestione della partita ed i tecnici, su questo aspetto, devono intervenire diversamente. Per quanto riguarda i 7 inning, credo che quest’anno siano stati fondamentali”.

Tanti i temi trattati e i commenti in merito all’attuale panorama del baseball italiano. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD ALEX BASSANI



Foto: Fortitudo UnipolSai Bologna | Foto: FIBS / EzR NADOC