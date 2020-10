Atletica, Raphaela Lukudo: “La staffetta? Ci sono arrivata grazie alla mia resistenza e alla mia velocità”

Nella nuova puntata di Athletics2U, si percorre un viaggio nel mondo dell’atletica italiana. Ai microfoni della trasmissione di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, è intervenuta Raphaela Lukudo, atleta della Nazionale, specialista dei 400 metri, che ha centrato la medaglia di bronzo ai Mondiali di staffetta del 2019.

Raphaela osserva quanto gestire il testimone passato da Libania Grenot non sia cosa facile: “La storia scritta da Libania è di grande spessore. Ha portato in alto il tricolore a livello europeo, mondiale ed olimpico. La staffetta è composta da quattro elementi – continua -, e se essi non contribuiscono a dare qualcosa, il risultato finale non sarà mai quello sperato”.

L’atleta italiana ripercorre, inoltre, gli inizi della sua carriera, ricordando il suo arrivo alla staffetta: “La staffetta non l’ho scelta, ci sono arrivata. Ho cominciato con l’atletica a 12 anni, in varie specialità. Sono state la velocità e la resistenza ad avvicinarmi ai 400 metri: la distanza perfetta per far emergere le mie potenzialità”. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A RAPHAELA LUKUDO





Foto: FIDAL Colombo