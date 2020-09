Volley, Marco Bonitta: “Quarti di finale in Coppa Italia? Un risultato inaspettato, abbiamo ribaltato i favori del pronostico”

Il Consar Ravenna conquista la possibilità di giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il 3-0 a Cisterna, la squadra romagnola segna lo stesso punteggio anche a Piacenza. Un risultato importante e inaspettato, e un campionato di Superlega con alte aspettative.

Questo e molto altro nell’ultima puntata di #IntoTheTeam, trasmissione di Sport2U in collaborazione con OA Sport, in cui sono intervenuti l’allenatore del Consar, Marco Bonitta e il centrale Stefano Mengozzi. “I quarti di finale che abbiamo ottenuto in Coppa Italia sono stati un risultato inaspettato. Non per mancanza di fiducia nei ragazzi, ma perchè ritengo che le altre squadre che abbiamo incontrato rappresentino forze superiori”, commenta Bonitta, mentre Mengozzi si reputa molto contento dell’obiettivo raggiunto e soddisfatto della creazione di un buon gruppo in vista dei prossimi (e non meno importanti) impegni.

LA VIDEO INTERVISTA A MARCO BONITTA E STEFANO MENGOZZI





Foto: LM/LPS/Daniele Ricci