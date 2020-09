Volley, Ivan Zaytsev: esordio vincente nel campionato russo, 23 punti nel 3-1 allo Zenit San Pietroburgo

Oggi è incominciata la Superlega russa di volley maschile. Il torneo sarà seguito con grande attenzione anche dagli appassionati italiani perché vi gioca Ivan Zaytsev, l’opposto della nostra Nazionale trasferitosi al Kuzbass Kemerovo dopo aver lasciato Modena in estate. Lo Zar ha già nelle gambe sei partite di Coppa di Russia ed è già in ottima forma nella stagione che conduce alle Olimpiadi di Tokyo. Questa sera l’attaccante ha messo a segno 23 punti (51% in fase offensiva, 1 ace) e ha trascinato gli Orsi alla vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo per 3-1 (25-23; 18-25; 25-21; 25-23). L’azzurro, supportato dalle 12 marcature a testa di Pakshin, Shcherbakov, Markin, è riuscito ad annichilire la quotata compagine avversaria in cui milita Camejo (22). Nell’altro incontro che ha aperto la prima giornata, la Dinamo Mosca ha travolto per 3-0 il modesto Neftyanik Orenburg. Domani si disputeranno i restanti cinque incontri.

Foto: Valerio Origo