Volley, Ivan Zaytsev debutta alla grande in Russia: 8 vittorie, Zar imbattuto con 95 punti e tanta sostanza

Ivan Zaytsev ha incominciato alla grande la sua avventura in Russia. L’opposto della nostra Nazionale si è accasato al Kuzbass Kemerovo dopo aver lasciato Modena in estate e il suo esordio è stato estremamente convincente: otto vittorie in altrettante partite disputate nei preliminari della Coppa di Russia. Lo Zar si è costantemente messo in evidenza nelle ultime due settimane e ha iniziato al meglio l’anno agonistico che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo, dove cercherà di fare saltare il banco nel ruolo di capitano degli azzurri. Gli Orsi hanno vinto il raggruppamento e hanno staccato agevolmente il pass per i gironi di semifinale di questa competizione, utile per rompere il ghiaccio dopo un lungo periodo di inattività dovuto all’emergenza sanitaria e per fare da apripista al campionato.

Il ruolino di marcia del quasi 32enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 ottobre) è di grande rilievo. Ha debuttato mettendo a segno 21 punti contro l’Enisey Krasnoyarsk (3-1) lo scorso 7 settembre, poi si è distinto con 20 marcature nel perentorio 3-0 alla Lokomotiv Novosibirsk. Solo 2 set giocati nel 3-1 rifilato al Gazprom-Yugra Surgut (7 punti) e i tre parziali d’apertura nel match vinto al tie-break contro l’Enisey (10 punti). Ivan Zaytsev è poi salito nuovamente in cattedra con 19 punti contro il Surgut (3-0), è rimasto a riposo contro lo Yugra-Samotlor e ha timbrato 18 punti contro la Lokomotiv Novosibirsk (3-1). Un totale di 95 punti segnati in sei incontri disputati (di cui due neanche interi).

Foto: Lapresse