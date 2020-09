Volley, Italia Campione d’Europa Under 18. Gli azzurrini travolgono la Repubblica Ceca, trionfo a Lecce

L’Italia ha vinto gli Europei Under 18 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Repubblica Ceca con un netto 3-0 (25-23; 25-16; 25-18) nella finale andata in scena a Lecce e ha così conquistato la medaglia d’oro in questa edizione della rassegna continentale di categoria, privata di alcune formazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Gli azzurrini tornano sul tetto d’Europa ad addirittura 23 anni di distanza dalla prima e unica affermazione in questa kermesse (ai tempi era aperta agli under 19), dopo aver perso gli atti conclusivi del 2015 e del 2017.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza, ieri capaci di superare la Polonia al tie-break in una rovente semifinale, hanno sbrigato la pratica in appena 67 minuti di gioco nel capoluogo pugliese, dominando una partita che ha avuto storia soltanto nel tiratissimo finale del primo set. A mettersi maggiormente in luce sono stati Luca Porro e Francesco Quagliozzi (13 punti a testa), molto bene anche Cosimo Balestra (9 punti), il regista Mattia Boninfante ha gestito al meglio l’incontro. A completare il sestetto i positivi Gianluca Rossi e Marco Zoratti (tre punti a testa) e il libero Gabriele Laurenzano.

Foto: CEV