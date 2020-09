Volley femminile, Serie A1: inizia la stagione. Monza batte Busto Arsizio nel derby, Chieri espugna Perugia

La Serie A1 2020-2021 di volley femminile è incominciata questa sera con due partite valide per la prima giornata. Ad aprire il campionato è stato il netto successo di Chieri sul campo di Perugia: le piemontesi si sono imposte per 3-0 (25-22; 25-18; 25-20), grazie in particolar modo alle prestazioni di Francesca Villani (16 punti) e Kaja Grobelna (12), mentre tra le fila della compagine umbra la migliore è stata Veronica Angeloni (9). Chieri ha conquistato un successo importante in ottica salvezza, mentre Perugia ha iniziato male la stagione e dovrà presto rialzarsi.

Monza ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-13; 25-22; 21-25; 25-22) nel sempre rovente derby lombardo. Le padrone di casa hanno sovvertito il pronostico della vigilia e hanno dimostrato di poter battagliare per qualcosa di importante in questa stagione, mentre le Farfalle sono incappate in una sconfitta inattesa al termine di una partita in cui non è riuscita la rimonta dallo 0-2. Alessia Orro è stata perfetta in cabina di regia e ha fatto scatenare Lise Van Hecke (20 punti), Laura Heyrman (17) e Hanna Orthmann (17). Dall’altra parte della rete si sono distinte Camilla Mingardi (23) e Alessia Gennari (16), ma le loro prestazioni non sono bastate per il successo.

