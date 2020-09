Volley, Coppa Italia 2020. Ottavi, seconda giornata. Verona e Vibo spalle al muro, Piacenza per il riscatto

Arriveranno già i primi verdetti nella seconda delle tre giornate dei gironi preliminari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Le prime due i ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale ad eliminazione diretta e, nella prima giornata di domenica scorsa, non sono mancate sorprese e conferme rispetto a quello che si attendeva alla vigilia.

Nel gruppo A si potrebbe già chiudere il discorso, visto che le due vincenti di domenica scorsa, si scambiano le rivali e, in caso di altro successo, staccherebbero già il biglietto per i quarti. L’Allianz Milano, straripante tra le mura amiche contro Verona, affronta sabato pomeriggio la trasferta di Vibo Valentia in una situazione, formazione battuta nettamente al debutto sul campo di Monza. I calabresi sono chiamati al riscatto ma contro la squadra milanese, che può contare su una batteria di attaccanti di primo livello (Maar, Patry e Ishikawa sono piaciuti subito tanto), non sarà facile per la formazione di Baldovin.

L’altra squadra lombarda del girone, Monza sarà di scena sul campo dell’NBV Verona, formazione che ha deluso non poco a Milano dove il solo Boyer è stato all’altezza delle aspettative ma soprattutto i problemi sono da ricercare nella pessima ricezione. Si gioca domenica alle 18.

Anche nel girone B Cisterna e Padova, un po’ a sorpresa, hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione ai quarti e possono farlo sul proprio campo, dopo i successi in trasferta ottenuti al primo turno. Fari puntati sul PalaKioene dove la formazione veneta, reduce dal sofferto 3-2 del PalaDeAndrè, ospita una Gas Sales Piacenza delusa da un debutto al di sotto delle aspettative e attesa ad un pronto riscatto che possa rimescolare le carte in chiave qualificazione ai quarti.

La Top Volley Cisterna ha il match ball quarti da giocarsi fra le mura amiche contro una Consar Ravenna che assomiglia ancora ad un cantiere. I laziali sono stati sorprendenti domenica scorsa ed hanno messo al tappeto Piacenza con le ottime prove degli schiacciatori Tillie e Randazzo ma anche di Szwarc dal centro, mentre Ravenna si è aggrappato a Recine, protagonista di una super partita ma manca ancora l’intesa fra il regista Redwitz e il resto della squadra.

Foto LM/LPS/Daniele Ricci