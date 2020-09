Volley, Coppa Italia 2020: Milano e Monza ai quarti di finale. Padova, Ravenna e Cisterna lottano per 2 posti

Domani sera si giocheranno le ultime quattro partite della fase a gironi della Coppa Italia 2020-2021 di volley maschile. Si cercano le quattro squadre che voleranno ai quarti di finale, a cui sono già ammesse di diritto Civitanova, Perugia, Modena, Trento. Nel gruppo A è già tutto definito: Milano e Monza sono già certe del passaggio del turno, il derby lombardo che andrà in scena al Centro Pavesi avrà valenza soltanto per le statistiche, anche se le due formazioni vorranno imporsi vista la grande rivalità esistente. I meneghini stanno ingranando col solido opposto Jean Patry e i martelli Ishikawa e Maar, i brianzoli stanno pian piano scoprendo l’attaccante Lagumdzija e puntano sul centrale Holt, oltre ad avere la certezza del martello Dzavoronok. Le due formazioni lombarde hanno già staccato il biglietto per il prossimo turno, il confronto tra Verona e Vibo Valentia servirà soltanto come avvicinamento al campionato.

Tutto ancora da scrivere nel gruppo B, dove la classifica è molto incerta: Padova 5 punti, Ravenna 4, Cisterna 3, Piacenza 0. I veneti incroceranno i laziali: ai patavini basterebbe andare al tie-break per assicurarsi il passaggio del turno, Cisterna deve invece vincere per 3-0 o 3-1 e sperare che Ravenna stecchi nel derby con la già eliminata Piacenza. Padova si sta esprimendo bene anche grazie all’opposto Toncek Stern, Cisterna sta ancora facendo a meno di Giulio Sabbi e ha bisogno dei migliori Luigi Randazzo e Samuel Onwuelo. Ravenna, guidata molto bene da Giulio Pinali e Francesco Recine, proverà a fiaccare la resistenza di Piacenza, la quale ha esonerato coach Andrea Gardini dopo le prime due sconfitte e proverà a rialzare la testa con Grozer, Clevenot, Russell.

Foto LM/LPS/Roberto Tommasini