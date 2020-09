Volley, Champions League preliminare: esordio vincente per Trento che asfalta il Polonia London

Esordio vincente di Trento nei preliminari di Champions League di volley maschile contro Polonia London. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno vinto nettamente 3-0 (25-16 25-17 25-15) e sale in vetta alla classifica, anche se siamo alla prima giornata del Gruppo F. Assoluto protagonista del match Nimir Abdel-Aziz che ha messo a referto 12 punti.

Inizio di match abbastanza equilibrato con Trento che mette prima il naso avanti salendo 6-4. La reazione della compagine britannica arriva puntuale, i ragazzi di Koutouleas che si riportano sul 10-10. A questo punto, però, arriva il break determinante con i dolomitici che piazzano un parziale di 13-4 che fissa il punteggio sul 23-14. A Trento non resta che controllare e chiudere sul 25-16.

Il secondo set inizia praticamente come quello precedente con un cambio palla abbastanza rapido (5-5). Abdel-Aziz e compagni alzano le percentuali in difesa e diventano devastanti in attacco con un parziale 13-7 che fissa il punteggio sul 18-12. Anche in questo caso alla squadra di Lorenzetti non resta che controllare prima di portare a casa il set sul 25-17.

Trento parte bene nel terzo parziale e passa subito in vantaggio anche grazie ad un’ottima prestazione di Marko Podrascanin (12) 7-5. Nella fase centrale del parziale i dolomitici continuano a giocare con un elevata percentuale in difesa che gli consente di salire sul 20-12. La squadra di Lorenzetti liquida la pratica col punteggio di 25-15.

Foto LPS/Elisa Calabrese