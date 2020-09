VIDEO Valentino Rossi: “Possiamo essere competitivi a Barcellona”

Valentino Rossi si è reso protagonista di un venerdì altalenante nelle prove libere del GP di Catalogna 2020. Il Dottore, che domani firmerà con la Yamaha Petronas, ha commentato la sua prova. “Il grip qui è uno shock, soprattutto arrivando da Misano. Sembra uno scherzo perché dietro la moto scivola in modo pazzesco, ma è dura per tutti. Queste gomme, poi sono state scelte per correre a giugno, invece siamo a fine settembre: la Michelin dice che è come giugno, ma a me non pare, è più freddo, ma non avevano il tempo per cambiare le mescole e dobbiamo arrangiarci con quelle che ci sono. “Avevamo vento a raffiche, anche laterali, e in rettilineo faceva anche paura perché la moto si muoveva molto, ma pare che per sabato cali. Per capire se i valori resteranno questi si deve aspettare l’evoluzione della pista e come le squadre modificheranno il setting, ma dovremmo andare verso condizioni migliori”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi.

VIDEO DICHIARAZIONI VALENTINO ROSSI:

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse