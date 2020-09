Una giornata nera per Valentino Rossi e tutta la sua VR46 Academy. Tutti i piloti del suo vivaio infatti sono caduti o non hanno portato a termine il GP d’Emilia Romagna 2020 nella classe regina e non solo.

A salvare il bilancio sono stati Celestino Vietti (secondo in Moto3, alle spalle di Romano Fenati) e Marco Bezzecchi (secondo anch’egli in Moto2, preceduto da Enea Bastianini).

“Quando ho visto cadere Pecco (Bagnaia, ndr) – afferma “Il Dottore” – ho detto “nooo, anche lui”: questo è il motorsport, sono le corse. Gli unici che ci hanno salvato dal disastro sono stati Vietti e Bezzecchi. Celestino ha fatto una grande gara, ma Fenati l’ha battuto, e così Bezzecchi: sono stati bravi. Marini? Purtroppo è caduto con la gomma hard: per lui è stata una gara davvero difficile. Un peccato: era quello che andava più forte di tutti, ma ha perso dodici punti in campionato su Bastianini. In ogni caso, è arrivato quarto ed è ancora davanti nella classifica del campionato. Va bene così. Purtroppo questa domenica ci ha un po’ tolto quello che era successo una settimana fa”.

VIDEO Valentino Rossi: “Bravi Vietti e Bezzecchi, salvata l’Academy”





