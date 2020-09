VIDEO MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: le immagini del giro da pole cancellato a Bagnaia

Francesco Bagnaia quest’oggi è diventato il primo pilota MotoGP di sempre a completare un giro del circuito di Misano in meno di 1’31”, tuttavia il suo incredibile crono di 1’30″973 è stato cancellato dalla direzione gara per aver oltrepassato i limiti della pista in uscita dall’ultima curva. Con quel tempo Pecco avrebbe centrato la sua prima pole position della carriera in top class, mentre così dovrà scattare domani dalla quinta piazza sulla griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna 2020. Di seguito il VIDEO con le immagini del giro cancellato a Francesco Bagnaia nel finale delle qualifiche odierne:

VIDEO GIRO CANCELLATO A BAGNAIA Q2 GP EMILIA ROMAGNA 2020





Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse