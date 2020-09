Moto2, Marco Bezzecchi: “Oggi Luca Marini era imbattibile, domani proverò a inserirmi nella lotta”

Marco Bezzecchi ce l’ha messa tutta, ma oggi sul giro secco il suo compagno di scuderia nello Sky Racing team VR46, Luca Marini, non si batteva. Il leader della classifica generale della classe mediana, infatti, ha sbriciolato di circa 4 decimi il record della pista di Misano, andando a conquistare la pole position del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della Moto2.

Le sue parole al termine delle qualifiche confermano come il riminese non si senta affatto abbattuto per il secondo posto odierno. “Io ci ho provato fino alla fine, ma sono comunque contento del mio risultato – conferma ai microfoni di Sky Sport -. Per prima cosa ci tengo a fare i complimenti a Marini, oggi era davvero imbattibile. Dal mio punto di vista sono sereno perché ho dato tutto. Di solito nelle qualifiche della Moto2 il tempo si fa in apertura di turno, invece questa volta sono stato in grado di migliorare anche con la seconda gomma. Sintomo che la squadra ha compiuto un ottimo lavoro”.

A questo punto il romagnolo punta il proprio mirino verso la gara di domani, quella di casa, letteralmente. “Devo dire che a livello di team siamo davvero forti, anzi penso che Marini abbia a disposizione un passo davvero eccezionale. Lui, Bastianini e Lowes sono i tre più veloci, quindi ci sono io. Farò di tutto per inserirmi nella lotta, poi si vedrà…”.

Foto: Lapresse