VIDEO MotoGP, Francesco Bagnaia: “Caduta inspiegabile”

La stagione 2020 della MotoGP è proseguita oggi con la gara GP di Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale: in questo video di Sky viene mostrata l’intervista a Pecco Bagnaia, che oggi è scivolato quando era ampiamente in testa a poche tornate dalla conclusione.

Così Bagnaia dopo la caduta a Sky Sport: “Lo so che momenti simili aiutano a crescere e ne farò tesoro per il prosieguo della mia carriera, ma c’è poco da fare, quest’anno continuo ad andare avanti a braccetto con la sfortuna. Dà fastidio finire una gara simile in questo modo, non ho altri termini, soprattutto perché so di avere a disposizione una moto che va alla grande, sempre“.

Loading...

Loading...

VIDEOINTERVISTA PECCO BAGNAIA





roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Valerio Origo