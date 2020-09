VIDEO Moto3, GP Emilia Romagna 2020: le immagini del podio con Romano Fenati sul gradino più alto a Misano

Romano Fenati batte finalmente un colpo in gara dopo un pessimo avvio di stagione e vince il Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, ottava tappa stagionale del Mondiale Moto3. Il pilota ascolano è tornato oggi al successo dopo 13 mesi di digiuno, raggiungendo quota 12 vittorie complessive nella classe leggera a livello iridato e diventando di conseguenza il pilota più vincente della storia in Moto3 (staccato di una lunghezza Joan Mir). Di seguito il VIDEO del podio odierno a Misano per la classe leggera con due italiani nella top-3:

VIDEO INNO DI MAMELI PODIO MOTO3 GP EMILIA ROMAGNA 2020





Foto: Lapresse