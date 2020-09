VIDEO Moto3, GP San Marino 2020: gli highlights della vittoria di John McPhee su Ogura e Suzuki

Il GP di San Marino 2020 della Moto3 potrebbe avere segnato un momento di enorme importanza a livello stagionale. La caduta dello spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) riapre i conti in classifica generale, con il britannico John McPhee (Honda Petronas) che vince il settimo appuntamento dell’annata e si rilancia per il titolo. Sulla pista di Misano, dominata da sole e temperature quasi da piena estate (27 gradi per quel che riguarda l’atmosfera, e 33 sull’asfalto), il classe 1994 lascia sfogare gli avversari nelle prime fasi della corsa, per poi gestire nel migliore dei modi gli ultimi chilometri, vincendo per la terza volta in carriera precedendo il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) per 37 millesimi e l’altro nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) per 232.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI SAN MARINO DELLA MOTO3





Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo